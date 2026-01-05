5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

catch_icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

इंदौर में 17वीं मौत, ताजा हालात पर क्या बोले कलेक्टर और नए कमिश्नर

इंदौर में सोमवार को 17वीं मौत हो गई है। कलेक्टर शिवम वर्मा और नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल ने भागीरतपुरा में पानी से हुई मौतों के बाद मचे बवाल पर ताजा अपडेट दिया है।

Google source verification

इंदौर

image

Manish Geete

Jan 05, 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

05 Jan 2026 03:14 pm

Published on:

05 Jan 2026 03:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / Videos / इंदौर में 17वीं मौत, ताजा हालात पर क्या बोले कलेक्टर और नए कमिश्नर

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

‘मंत्री कैलाश विजयवर्गीय’ से पंगा लेना पड़ा भारी, SDM को किया सस्पेंड

minster kailash vijayvargiya
इंदौर

इंदौर में शीतलहर, नया सिस्टम एक्टिव अगले तीन दिन दांत किटकटाने वाली ठंड, आने-जाने वाली उड़ानें हुई लेट

MP weather record breaking winter
इंदौर

भागीरथपुरा में दूषित पानी का कहर, 17वीं मौत से हड़कंप

17th death due to Contaminated Water indore
इंदौर

पानी से मौतें शर्मनाक… देशभर में बदनाम हुआ इंदौर, कांग्रेस की आवाज बुलंद #गालीबाज_कैलाश को हटाओ

Indore Water Contamination Case Congress Demand to Resignation of Minister Kailash Vijayvargiya
इंदौर

दूषित पानी पीने से 7 दिन बाद भी हालात खराब, 65 मरीज भर्ती, 16 ICU में खतरे में जिंदगी

Indore Water Contamination Case
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.