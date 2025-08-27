Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जगदलपुर

CG News: इंद्रावती नदी में बाढ़ से फंसे 6 लोग, वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से बचाया, देखें Video

CG News: भारतीय वायुसेना ने बस्तर में इंद्रावती नदी की बाढ़ से फंसे 6 लोगों को, जिनमें एक बच्ची भी शामिल थी, हेलीकॉप्टर से सुरक्षित बचाया।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 27, 2025

CG News: बस्तर में बचाव अभियान पर, रक्षा जनसंपर्क अधिकारी, विंग कमांडर देबार्थो धर ने कहा कि कल, भारतीय वायुसेना को रायपुर के जिला कलेक्टर से इंद्रावती नदी में बाढ़ के कारण फंसे कुछ नागरिकों को बचाने का अनुरोध मिला। जीपीएस निर्देशांक के अनुसार, हमने गरुड़ विशेष बल कमांडर के साथ एक भारतीय वायुसेना हेलीकॉप्टर भेजा। एक बच्ची सहित 6 लोगों को बचा लिया गया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

27 Aug 2025 05:23 pm

Published on:

27 Aug 2025 05:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / CG News: इंद्रावती नदी में बाढ़ से फंसे 6 लोग, वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से बचाया, देखें Video

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

700 साल पुरानी परंपरा जीवित, इंद्रावती को सोने की नाव और चांदी की पतवार अर्पित…

700 साल पुरानी परंपरा जीवित, इंद्रावती (photo-patrika)
Patrika Special News

इंद्रावती को भेंट की गई सोने की नाव व चांदी की पतवार, मांगी गई नयाखानी तिहार मनाने की अनुमति

मांगी गई नयाखानी तिहार मनाने की अनुमति (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG News: ‘कनेक्ट बस्तर’ से पर्यटन और संस्कृति को मिलेगी नई पहचान, पनपेंगे कई रोजगार

पर्यटन और संस्कृति को मिलेगी नई पहचान (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

बस्तर संभाग में भारी बारिश से नदी-नाले उफान पर, दर्जनों गांव टापू बने, सड़क मार्ग बाधित, कई यात्री फंसे

Flood in Bastar (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

बस्तर में 94 साल बाद बारिश का कहर… झीरम में कार सहित बहा परिवार, 4 की दर्दनाक मौत

बस्तर में 94 साल बाद बारिश का कहर (Photo source- Patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.