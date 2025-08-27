CG News: इंद्रावती नदी में बाढ़ से फंसे 6 लोग, वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से बचाया, देखें Video

CG News: बस्तर में बचाव अभियान पर, रक्षा जनसंपर्क अधिकारी, विंग कमांडर देबार्थो धर ने कहा कि कल, भारतीय वायुसेना को रायपुर के जिला कलेक्टर से इंद्रावती नदी में बाढ़ के कारण फंसे कुछ नागरिकों को बचाने का अनुरोध मिला। जीपीएस निर्देशांक के अनुसार, हमने गरुड़ विशेष बल कमांडर के साथ एक भारतीय वायुसेना हेलीकॉप्टर भेजा। एक बच्ची सहित 6 लोगों को बचा लिया गया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया।
