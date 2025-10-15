Patrika LogoSwitch to English

जगदलपुर

बस्तर में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली: गर्भवती महिला को 6 किमी खाट पर लादकर पहुंचाया अस्पताल, रास्ते में हुआ मिसकैरेज

Jagdalpur News: शासन व प्रशासन अंतिम व्यक्ति तक अपनी योजनाओं को पहुंचाने का लाख दावा कर लें लेकिन इनकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है।

जगदलपुर

image

Khyati Parihar

Oct 15, 2025

Jagdalpur News: शासन व प्रशासन अंतिम व्यक्ति तक अपनी योजनाओं को पहुंचाने का लाख दावा कर लें लेकिन इनकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बस्तर में आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां आज शासन प्रशासन नहीं पहुंच पाया है। यही वजह है कि यहां के लोगों को आज भी आपातकालीन सुविधाओं के लिए एंबूलेंस सेवा तक नहीं पहुंच पाती। गांव वालों को साढ़े 4 किमी दूर तक मरीजों को खाट पर लेटाकर ले जाना पड़ता है। तब जाकर किसी तरह उनकी जान बच पाती है।

पिछले दिनों भी बस्तर के चितालगुर पंचायत के आश्रित ग्राम गुडिय़ापदर में एक गर्भवती महिला का मिसकैरेज (गर्भपात) हो गया। रात के गाढ़े अंधेरे में परिजनों को कोई चारा नजर नहीं आया। उन्होंने महिला को खाट पर लिटाकर साढ़े चार किलोमीटर का जंगल, नदी-नाले पार किया, ताकि चितालगुर पहुंच सकें। वहां से एंबुलेंस की मदद से पीड़िता को जगदलपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां उसे भर्ती कराया गया।

Published on:

15 Oct 2025 02:17 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Videos / बस्तर में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली: गर्भवती महिला को 6 किमी खाट पर लादकर पहुंचाया अस्पताल, रास्ते में हुआ मिसकैरेज

