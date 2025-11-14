Patrika LogoSwitch to English

अमायरा की मौत के बाद… मासूमों की भगवान को लिखी चिट्ठियां पढ़कर हर आंख भर आई"

अमायरा की मौत के बाद… मासूमों की भगवान को लिखी चिट्ठियां पढ़कर हर आंख भर आई"

जयपुर

image

Poonam Sharma

Nov 14, 2025

जयपुर के निजी स्कूल में छात्रा (Amaira Death Mystry) की मौत के बाद राजस्थान पत्रिका(rajasthan Patrika) ने बच्चों के मन की बात समझने का प्रयास किया। इसके लिए शहर के कुछ सरकारी और निजी स्कूलों में बच्चों से भगवान के नाम चिट्ठी लिखवाई गई—ताकि वे बिना डर, बिना झिझक अपनी दिल की बातें कह सकें। यह प्रयोग जितना(Children’s day 2025) सरल लगा, उससे कहीं ज्यादा मार्मिक निकला। बच्चों की लिखी छोटी-छोटी चिट्ठियों में इतना गहरा दर्द, सवाल और डर छिपा था कि पढ़कर हर किसी की आंखें नम हो गईं।

14 Nov 2025 12:22 pm

