जयपुर

Rajasthan के इन जिलों में अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट ।

Rajasthan के इन जिलों में अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट ।

जयपुर

Poonam Sharma

Aug 23, 2025

राजस्थान में मानसून (Rajasthan Monsoon)पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और कई जिलों में मूसलाधार बारिश(Heavy Rain) के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। विशेषकर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और बारां जिले में हालात गंभीर बने हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में भारी से अत्यंत भारी बारिश की संभावना बनी हुई है।

23 Aug 2025 10:33 pm

