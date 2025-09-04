गोनेर में आस्था का अद्भुत नजारा: 50 किलो पालकी में जगदीशजी महाराज का जगन्नाथ सरोवर में जलविहार, देखें वीडियो

जयपुर। जलझूलनी एकादशी पर गोनेर स्थित लक्ष्मी जगदीश मंदिर में आयोजित वार्षिक मेले में हजारों श्रद्धालु पहुंचे। हनुमान दास ने बताया कि भगवान लक्ष्मी-जगदीश के विग्रह सालिगराम को पीतांबरी पोशाक धारण करवाई गई। बैंड वादन के साथ नेपाल से माता सीता के गांव से आए स्वरूप की मनमोहक झांकियों के साथ राम लक्ष्मण सीता जी, भारत माता सहित अन्य झांकियां खास रही। शोभायात्रा के जगन्नाथ सरोवर पहुंचने पर भगवान को जल विहार कराया गया। 400 साल पुरानी परंपरा के तहत शाम को भगवान जगदीश को 50 किलो वजनी काष्ठ की पालकी में विराजमान कर जगन्नाथ सरोवर ले जाया गया। यात्रा में 25 से अधिक स्वरूप और इलेक्ट्रॉनिक झांकियां खास रहीं।