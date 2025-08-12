12 अगस्त 2025,

जयपुर

Video: रामगढ़ बांध में ड्रोन के जरिए कृत्रिम बारिश, जयपुर में देखें तकनीक का कमाल

artificial rain in Ramgarh Bandh : देश में पहली बार प्रिसीजन बेस्ड तकनीक से ड्रोन द्वारा छोटे और तय क्षेत्र में बारिश कराने का यह प्रयोग न सिर्फ नवाचार है, बल्कि भविष्य की राह दिखाने वाला कदम भी है।

जयपुर

Savita Vyas

Aug 12, 2025

जयपुर। जयपुर में दो दशकों से सूखे की मार झेल रहा रामगढ़ बांध आज इतिहास रचने जा रहा है। यहां देश में पहली बार ड्रोन के जरिए कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। इस ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए दूर-दूर से लोग जयपुर पहुंच रहे हैं। रामगढ़ बांध में तकनीकी कारनामा राजस्थान सरकार और अमरीका-बेंगलूरु आधारित कंपनी जेनेक्स एआई के संयुक्त प्रयासों का नतीजा है। कंपनी का दावा है कि एआई सिस्टम मौसम विभाग के डेटा, बादलों की नमी और लक्षित क्षेत्र की जानकारी का विश्लेषण करेगा। ड्रोन के जरिए सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड या ड्राई आइस जैसे रसायनों को बादलों में छोड़ा जाएगा, जो पानी की बूंदों को एकत्र कर बारिश की बौछारें लाएंगे। यह सब कुछ एआई-नियंत्रित होगा, जो इसे पहले के प्रयोगों से कहीं अधिक सटीक और प्रभावी बनाता है।

जयपुर

12 Aug 2025 03:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Video: रामगढ़ बांध में ड्रोन के जरिए कृत्रिम बारिश, जयपुर में देखें तकनीक का कमाल

