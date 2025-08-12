Video: रामगढ़ बांध में ड्रोन के जरिए कृत्रिम बारिश, जयपुर में देखें तकनीक का कमाल

जयपुर। जयपुर में दो दशकों से सूखे की मार झेल रहा रामगढ़ बांध आज इतिहास रचने जा रहा है। यहां देश में पहली बार ड्रोन के जरिए कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। इस ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए दूर-दूर से लोग जयपुर पहुंच रहे हैं। रामगढ़ बांध में तकनीकी कारनामा राजस्थान सरकार और अमरीका-बेंगलूरु आधारित कंपनी जेनेक्स एआई के संयुक्त प्रयासों का नतीजा है। कंपनी का दावा है कि एआई सिस्टम मौसम विभाग के डेटा, बादलों की नमी और लक्षित क्षेत्र की जानकारी का विश्लेषण करेगा। ड्रोन के जरिए सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड या ड्राई आइस जैसे रसायनों को बादलों में छोड़ा जाएगा, जो पानी की बूंदों को एकत्र कर बारिश की बौछारें लाएंगे। यह सब कुछ एआई-नियंत्रित होगा, जो इसे पहले के प्रयोगों से कहीं अधिक सटीक और प्रभावी बनाता है।
जयपुर में पहली बार ड्रोन से कृत्रिम बारिश का प्रयोग, भारी भीड़ पहुंचने से रोका; किरोड़ी लाल बोले- ‘2 महीने चलेगी प्रक्रिया’
