अंता उपचुनाव: बीजेपी उम्मीदवार के नाम का सस्पेंस आज खत्म

राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर(Rajasthan By Election 2025) होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार के नाम को लेकर चल रहा सस्पेंस आज समाप्त हो सकता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़(Madan Rathore) ने घोषणा की है कि आज देर शाम तक पार्टी अपने प्रत्याशी के नाम का आधिकारिक ऐलान कर देगी। यह ऐलान ऐसे समय में हो रहा है जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे (Vasundhar Raje)और प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ के बीच पहले ही इस सीट को लेकर चर्चा हो चुकी है।