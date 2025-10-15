Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

अंता उपचुनाव: बीजेपी उम्मीदवार के नाम का सस्पेंस आज खत्म

अंता उपचुनाव: बीजेपी उम्मीदवार के नाम का सस्पेंस आज खत्म

जयपुर

image

Poonam Sharma

Oct 15, 2025

राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर(Rajasthan By Election 2025) होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार के नाम को लेकर चल रहा सस्पेंस आज समाप्त हो सकता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़(Madan Rathore) ने घोषणा की है कि आज देर शाम तक पार्टी अपने प्रत्याशी के नाम का आधिकारिक ऐलान कर देगी। यह ऐलान ऐसे समय में हो रहा है जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे (Vasundhar Raje)और प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ के बीच पहले ही इस सीट को लेकर चर्चा हो चुकी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Oct 2025 12:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / अंता उपचुनाव: बीजेपी उम्मीदवार के नाम का सस्पेंस आज खत्म

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Muhana Mandi : हरी मिर्ची महंगी होकर और हुई तीखी, फूल गोभी-​भिंडी के दाम भी चढ़े, नींबू हुआ सस्ते

जयपुर

Rajasthan: एसीबी ने XEN रामावतार मीना पर कसा शिकंजा, 12 ठिकानों पर एक साथ मारा छापा, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा

ACB-raids-XEN-Ramavtar-Meena-1
जयपुर

Rajasthan Accident: बेटे के सामने मां को कुचल गई बस, टायर के नीचे आने से हुई दर्दनाक मौत, शव के पास खड़ा होकर रोता रहा बेटा

जयपुर

Jaipur: बेटी के शव से लिपटकर रोते रहे पिता, बेसुध हुई मां, घर से 100 मीटर दूरी पर स्कूल बस ने कुचला, टायर के नीचे आने से हुई दर्दनाक मौत

जयपुर

Jaipur: पट्टों के बदले रिश्वत मामले में मुनेष गुर्जर पर आरोप सही, अब शुरू होगी बर्खास्तगी की प्रक्रिया

Former mayor Munesh Gurjar
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.