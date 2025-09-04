जयपुर में भागवत कथा: गंगेश्वर महादेव मंदिर में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की धूम, देखें वीडियो

जयपुर। जयपुर के मालवीय नगर सेक्टर-3 स्थित गंगेश्वर महादेव मंदिर में संगीतमय श्रीमद भागवत कथा के दौरान नंदोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। कथा वाचक आचार्य बालकिशन दाधीच ने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म प्रसंग का वर्णन करते हुए भक्तों को भक्ति और आनंद से सराबोर कर दिया। जैसे ही कथा में श्रीकृष्ण जन्म का प्रसंग आया, पूरा पांडाल ‘नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की…’ के जयकारों से गूंज उठा। आयोजन समिति ने बताया कि कथा प्रतिदिन दोपहर एक बजे से शुरू होगी।
