Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Paper Leak मामले में बड़ा यू-टर्न! कांग्रेस पर जमकर भड़के बेनीवाल

Paper Leak मामले में बड़ा यू-टर्न! कांग्रेस पर जमकर भड़के बेनीवाल

जयपुर

Poonam Sharma

Aug 14, 2025

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर एसआई भर्ती को रद्द करवाने तथा RPSC के पुनर्गठन की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर चल रहे धरने में कांग्रेस के नेताओं की ओर से अराजकता फैलाने के आरोप लगाए। मीडिया से बातचीत में जमकर भड़के बेनीवाल…देखिए वीडियो

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Aug 2025 12:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Paper Leak मामले में बड़ा यू-टर्न! कांग्रेस पर जमकर भड़के बेनीवाल

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Rajasthan: किसानों को इस योजना के तहत ₹2 लाख तक की आर्थिक मदद देती है सरकार, जानें पूरा नियम

CM Farmer Friend Scheme
जयपुर

छात्रसंघ चुनाव: गहलोत ने पूछा- RSS का छात्र संगठन मौन क्यों? बोले- BJP नहीं चाहती नया नेतृत्‍व तैयार हो

Ashok Gehlot
जयपुर

Rajasthan : स्वतंत्रता दिवस पर एसओजी प्रमुख वीके सिंह को मिलेगा राष्ट्रपति पुलिस पदक, जानें उनके कार्य?

SOG chief VK Singh will get President Police Medal on Independence Day 2025 Jodhpur know about his work
जयपुर

Govt Job: स्कूल व्याख्याता भर्ती के ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू, जानें किस विषय में कितने पदों पर होगी भर्ती

RPSC School Lecturer Notification
जयपुर

Heavy Rain Alert Today: राजस्थान के चार जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट,तीन घंटे में होगी झमाझम

राजस्थान में मौसम बदल गया है। आज जयपुर में सुबह हुई बारिश। फोटो-पत्रिका।
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.