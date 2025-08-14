Paper Leak मामले में बड़ा यू-टर्न! कांग्रेस पर जमकर भड़के बेनीवाल

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर एसआई भर्ती को रद्द करवाने तथा RPSC के पुनर्गठन की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर चल रहे धरने में कांग्रेस के नेताओं की ओर से अराजकता फैलाने के आरोप लगाए। मीडिया से बातचीत में जमकर भड़के बेनीवाल…देखिए वीडियो