Bisalpur Dam: 93 दिन में 133 टीएमसी पानी की निकासी, जल्द बनेगा नया रेकॉर्ड

जयपुर। बीसलपुर बांध इस बार ओवरलो होने के कारण पानी निकासी के नए रेकॉर्ड अपने नाम कर रहा है। बांध इस बार 2016 में हुई 135 टीएमसी पानी निकासी के रेकॉर्ड को तोड़ने से महज दो कदम दूर है। बांध से 93 दिन में 133 टीएमसी पानी की निकासी हो चुकी है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बांध में आवक बनी हुई है और यह एक सप्ताह तक जारी रह सकती है। अगले दो दिन बांध से 135 टीएमसी से ज्यादा पानी की निकासी होगी, जो 2016 में हुई निकासी के रेकॉर्ड से अधिक होगी। बांध पहली बार जुलाई में गेट खुलने और अक्टूबर में पहली बार गेट खोल कर निकासी का रेकॉर्ड अपने नाम कर चुका है।