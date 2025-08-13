13 अगस्त 2025,

बुधवार

Caste Census राजस्थान में पहली डिजिटल जनगणना, समझें पूरा प्रोसेस….|

Caste Census राजस्थान में पहली डिजिटल जनगणना, समझें पूरा प्रोसेस….|

जयपुर

Poonam Sharma

Aug 13, 2025

राजस्थान में अगली जनगणना पहली बार पूरी तरह डिजिटल (Rajasthan Digital Census)होगी। सरकार ने ‘स्व-गणना वेब पोर्टल’ लॉन्च किया है, जिसके जरिए लोग खुद और अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। दर्ज जानकारी का सत्यापन सरकारी कर्मचारी घर-घर जाकर(Rajasthan Census 2027) करेंगे। जो लोग ऑनलाइन जानकारी नहीं भर पाएंगे, उनके लिए कर्मचारी टैबलेट लेकर पहुंचेंगे और डेटा डिजिटल रूप से दर्ज करेंगे। इस बदलाव से प्रक्रिया तेज और सटीक होने की उम्मीद है।

13 Aug 2025 01:05 pm

