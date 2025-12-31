CBSE सख्त! नीरजा मोदी की मान्यता रद्द,कैसे होंगे बच्चों के बोर्ड एग्जाम ?

जयपुर छात्रा अमायरा की मौत (Amayra Death Case Update)से जुड़े मामले में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने नीरजा मोदी स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए सीनियर सेकेंडरी स्तर तक की मान्यता रद्द (Derecognition of Neerja Modi School)कर दी है। यह फैसला बोर्ड द्वारा गठित दो सदस्यीय तथ्य-जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया, जिसमें स्कूल प्रबंधन की गंभीर लापरवाही उजागर हुई..अब सवाल ये हैं स्कूल में पढ़ रहे बच्चों का क्या होगा बोर्ड एग्जाम कैसे दे पाएंगे..जानिए जवाब इस वीडियो में