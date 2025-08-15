FASTag Annual Pass: जयपुर से दिल्ली मात्र 45 रुपए में, समझें फायदे का गणित ।

पंद्रह अगस्त यानी आज से निजी कार चालकों को नेशनल हाईवे पर बड़ी राहत मिलेगी। केन्द्र सरकार की घोषणा के अनुरूप 3000 हजार रुपए के फास्टैग पास (Fasttag New Rule)की सुविधा शुरू हो गई है। एक बार तीन हजार रुपए का फास्टैग पास बनवाने पर एक साल के अंदर 200 बार टोल क्रॉस करने की सुविधा मिलेगी। यानी अब आप मात्र 15 रुपए में ही एक बार टोल क्रॉस कर सकेंगे। राजस्थान में नेशनल हाईवे पर वर्तमान में 166 से ज्यादा टोल प्लाजा हैं, जिन पर यह सुविधा मिलेगी। यह सुविधा फिलहाल सिर्फ निजी कारों को ही दी गई है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
Rajasthan: ACB ने फिल्मी अंदाज में 10 किमी पीछा कर निरीक्षक को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा, लगा दिया था GPS
Jaipur: जन्माष्टमी पर यातायात व्यवस्था में रहेगा बदलाव, इन वाहनों को नहीं मिलेगा प्रवेश, जानें डायवर्ट रूट चार्ट
जयपुर से गुजर रही थी एमपी नंबर की बस, सवारियां गिनते-गिनते थक गए पुलिसवाले… ड्राईवर के जवाब ने और गुस्सा दिलाया, मुकदमा दर्ज