जयपुर

FASTag Annual Pass: जयपुर से दिल्ली मात्र 45 रुपए में, समझें फायदे का गणित ।

FASTag Annual Pass: जयपुर से दिल्ली मात्र 45 रुपए में, समझें फायदे का गणित । l

जयपुर

Poonam Sharma

Aug 15, 2025

पंद्रह अगस्त यानी आज से निजी कार चालकों को नेशनल हाईवे पर बड़ी राहत मिलेगी। केन्द्र सरकार की घोषणा के अनुरूप 3000 हजार रुपए के फास्टैग पास (Fasttag New Rule)की सुविधा शुरू हो गई है। एक बार तीन हजार रुपए का फास्टैग पास बनवाने पर एक साल के अंदर 200 बार टोल क्रॉस करने की सुविधा मिलेगी। यानी अब आप मात्र 15 रुपए में ही एक बार टोल क्रॉस कर सकेंगे। राजस्थान में नेशनल हाईवे पर वर्तमान में 166 से ज्यादा टोल प्लाजा हैं, जिन पर यह सुविधा मिलेगी। यह सुविधा फिलहाल सिर्फ निजी कारों को ही दी गई है।

Published on:

15 Aug 2025 10:47 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / FASTag Annual Pass: जयपुर से दिल्ली मात्र 45 रुपए में, समझें फायदे का गणित ।

