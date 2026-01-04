4 जनवरी 2026,

रविवार

Rajasthan की ‘डबल इंजन’ सरकार पर Congress के गंभीर आरोप | Political News

मनरेगा को खत्म करना करोड़ों परिवारों की रोज़ी-रोटी पर हमला है। इसके ख़िलाफ़ पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ़ योजना की नहीं, काम, सम्मान और संविधान से मिले अधिकारों की है।

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Jan 04, 2026

राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि मनरेगा को खत्म करने के ख़िलाफ़ प्रदेश में पुरजोर तरीक से आवाज़ उठाई गई है, सरकार को जगाने के लिए अब आंदोलन किया जाएगा।

Published on:

04 Jan 2026 04:10 pm

Rajasthan की 'डबल इंजन' सरकार पर Congress के गंभीर आरोप | Political News

