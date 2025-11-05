देव दिवाली आज: देवालयों में जलेंगे आस्था के दीप, गोविंददेवजी मंदिर में सजेगी रास पूर्णिमा झांकी

जयपुर। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा पर आज छोटी काशी में देव दिवाली मनाई जा रही है। गोविंददेवजी मंदिर में सुबह से ही दीपदान का सिलसिला जारी है। वहीं शाम को घरों से लेकर देवालयों में आस्था के दीप जलेंगे। दिवाली पर होने वाले दीपदान सा नजारा देखने को मिलेगा। मंदिरों में भगवान की सेवा पूजा, पहनावे और खानपान में बदलाव शुरू होगा। गोविंददेव जी मंदिर में शाम सात से सवा सात बजे तक विशेष रास पूर्णिमा उत्सव झांकी के दर्शन होंगे। इस में ठाकुर जी के समुख रास का खाट सजाया जाएगा, जिसमें चौसर और शतरंज की झांकी के दर्शन होंगे। इसके अलावा इस्कॉन मंदिर, अक्षयपात्र मंदिर, आनंद कृष्ण बिहारी मंदिर, राधा दामोदर जी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में विशेष रास की झांकियां सजेंगी।