Jaipur Bus Fire: नाहरगढ़ लायन सफारी में पर्यटकों से भरी बस में लगी भीषण आग, बस पूरी तरह जलकर राख

जयपुर। नाहरगढ़ लायन सफारी में रविवार को पर्यटकों से भरी एक बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। RJ-14 PG-5638 नंबर की बस सामान्य तौर पर सफारी मार्ग पर आगे बढ़ रही थी, तभी इसके इंजन से अचानक धुआं निकलना शुरू हो गया। घटना उस समय हुई जब बस के आसपास एक शेर घूम रहा था, जिससे स्थिति और अधिक संवेदनशील हो गई। ऐसे में सुरक्षा कारणों से यात्रियों को तुरंत बस से उतारना संभव नहीं था।