Jaipur Bus Fire: नाहरगढ़ लायन सफारी में पर्यटकों से भरी बस में लगी भीषण आग, बस पूरी तरह जलकर राख

बस में लगी आग (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। नाहरगढ़ लायन सफारी में रविवार को पर्यटकों से भरी एक बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। RJ-14 PG-5638 नंबर की बस सामान्य तौर पर सफारी मार्ग पर आगे बढ़ रही थी, तभी इसके इंजन से अचानक धुआं निकलना शुरू हो गया। घटना उस समय हुई जब बस के आसपास एक शेर घूम रहा था, जिससे स्थिति और अधिक संवेदनशील हो गई। ऐसे में सुरक्षा कारणों से यात्रियों को तुरंत बस से उतारना संभव नहीं था।
धुआं दिखाई देते ही गाइड ने वायरलेस के माध्यम से कंट्रोल रूम को आपात संदेश भेजा। सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंची। टीम ने शेर की गतिविधि पर लगातार नजर बनाए रखते हुए दूसरी बस को पास बुलाया। इसके बाद तय प्रक्रिया के अनुसार यात्रियों को बेहद सावधानी से एक-एक कर दूसरी बस में शिफ्ट करके उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया।
कर्मचारियों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। धीरे-धीरे आग इतनी भयानक हो गई कि पूरी बस को अपनी चपेट में लिया। जबतक कर्मचारी आग पर काबू पाते, बस पूरी तरह से जल गई। प्रारंभिक जांच में बस में शॉर्ट-सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई गई है। मामले की पुष्टि के लिए वन विभाग ने तकनीकी टीम को जांच के निर्देश दिए हैं।
ACF देवेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि कंट्रोल रूम को सूचना मिलते ही आपात योजना सक्रिय कर दी गई थी। त्वरित रेस्क्यू के कारण न तो किसी पर्यटक को चोट आई और न ही किसी वन्यजीव को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि सफारी में मौजूद सभी कर्मचारियों ने निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार समय पर कार्रवाई की, जिससे बड़ा हादसा टल गया।
हादसे के बाद सफारी सेवा को कुछ समय के लिए रोका गया और बस को जांच के लिए पार्किंग क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया। वन विभाग ने कहा है कि तकनीकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आग लगने के वास्तविक कारण की पुष्टि हो सकेगी।
