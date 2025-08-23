Rajasthan भजनलाल केबिनेट की बैठक में विकसित राजस्थान 2047 मंजूर, हुए और भी कई महत्वपूर्ण फैसले

Rajasthan राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को केबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 3 विधेयकों के प्रारूप के अनुमोदन किया गया।विकसित राजस्थान@2047 विजन डॉक्यूमेंट का अनुमोदन किया गया है। वन स्टेट-वन इलेक्शन को लेकर भी चर्चा की गई । पंचायतीराज-शहरी निकायों के परिसीमन,पुनर्गठन से संबंधित कमेटियों की रिपोर्ट्स को अनुमोदित किया गया। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। रिम्स की स्थापना के लिए विधेयक लाने का फैसला किया गया है। वहीं नगरीय क्षेत्रों के लिए भूमि आवंटन नीति-2025 को मंजूरी दी गई है। राजस्थान राज्य राजमार्ग शुल्क नियम में एक्सप्रेसवे की दरों में संशोधन और एयरो स्पोर्ट्स गतिविधियों हेतु हवाई पट्टियों की भूमि लीज आवंटन नीति मंजूर करने जैसे फैसले भी लिए गए हैं।

