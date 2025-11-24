Dharmendra Election Result Flashback | आखिर किसे हराकर सांसद बने थे एक्टर धर्मेंद्र? जानें दिलचस्प कहानी

ताजा खबरें
राज्य
धर्मेंद्र
दिल्ली ब्लास्ट
मौसम
पत्रिका स्पेशल
कुलिश जन्मशती वर्ष
राष्ट्रीय
बिजनेस
मनोरंजन
धर्म
स्वास्थ्य
खेल
राजनीति
विश्व
शिक्षा
ओपिनियन
टेक
लाइफस्टाइल
ई-पेपर
मेरी खबर
प्लस
शॉर्ट्स
जयपुर
•
Nakul Devarshi
Nov 24, 2025
एक वक्त ऐसा भी था जब इस दिग्गज कलाकार ने सिनेमा के सेट को छोड़कर राजनीति के मैदान में ताल ठोकी थी।
खबर शेयर करें:
शहर की खबरें:
जयपुर न्यूज़
जोधपुर न्यूज़
अलवर न्यूज़
सीकर न्यूज़
कोटा न्यूज़
Published on:
24 Nov 2025 10:54 pm
बड़ी खबरें
राजस्थान न्यूज़
अस्थमा और संविधान पर किया जागरूक, महिलाओं के स्वास्थ्य पर सांगानेर में हुई परिचर्चा
Rajasthan News: सीएम भजनलाल ने मेट्रो फेज-2 को लेकर अधिकारियों को दिए ये निर्देश
Jaipur Accident: भांकरोटा के पास भीषण हादसा, ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार, मौके पर हुई मौत
राजस्थान पुलिस और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के बीच एमओयू, स्मार्ट पुलिसिंग को मिलेगी गति
Couple Trip Plan: दिसंबर में घूमने के लिए राजस्थान की 5 बेहतरीन जगहें, जहां पहुंचते ही पार्टनर बोल पड़ेगी ‘WOW’
DOWNLOAD ON
Play Store
App Store
Trending Topics
Bihar Elections 2025
PM Modi
Women's World Cup 2025
Top Categories
राजस्थान
मध्य प्रदेश
Legal
Privacy Policy
Statutory provisions on reporting (sexual offenses)
This website follows the DNPA’s code of conduct
Code of Conduct
About Us
Grievance Policy
RSS
Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.