Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Patrika National Book Fair में ‘गीता विज्ञान उपनिषद’ पुस्तक पर संवाद special session

Patrika National Book Fair में ‘गीता विज्ञान उपनिषद’ पुस्तक पर संवाद special session

Google source verification

जयपुर

image

Abhishek Chaturvedi

Nov 23, 2025

Patrika National Book Fair जयपुर के जवाहर कला केंद्र स्थित शिल्पग्राम में आयोजित पत्रिका नेशनल बुक फेयर में शनिवार को पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की पुस्तक ‘गीता विज्ञान उपनिषद’ पर संवाद किया गया। इस दौरान पुस्तक के लेखक गुलाब कोठारी ने भी सवालों के जवाब देकर लोगों की जिज्ञासाओं को शांत किया। इस मौके पर भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के सदस्य सचिव प्रो. सच्चिदानंद मिश्र ने कहा कि जीवन में मोह एक साथ नहीं छूट सकता। हमें मन की व्याकुलता को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे परिष्कृत करना है और उसकी लंबी प्रक्रिया है। इस अवसर पर जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलगुरु प्रो. रामसेवक दुबे ने गीता के विज्ञान भाव का जिक्र करते हुए कहा कि आज कॉमर्स वाले भी गीता के प्रबंधन को मान्यता देते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

पत्रिका पुस्तक मेला 2025

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Nov 2025 04:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Patrika National Book Fair में ‘गीता विज्ञान उपनिषद’ पुस्तक पर संवाद special session

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Jaipur: अब बीच सड़क से मारेंगे कट… तो कट जाएगा चालान, JDA ने बनाया बड़ा प्लान

Jaipur traffic
जयपुर

आपकी बातः क्रॉनिक रोगों से बचाव के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

ओपिनियन

Rajasthan Marriage : प्री-वेडिंग शूट और डीजे पर रोक, इन 6 समाज ने लिए कई और बड़े फैसले

Rajasthan Marriage Pre-wedding shoots and DJs are banned six communities have taken a other many major decision
जयपुर

एक क्लिक में पागलपन! अब चैटबॉट्स दे रहे AI ‘साइकोसिस’ का खतरा

खास खबर

राजस्थान बनेगा सेमीकंडक्टर पावर हाउस; डिजाइन से मैन्युफैक्चरिंग तक पूरा ईकोसिस्टम, पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी में ये होगा खास

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.