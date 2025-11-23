Patrika National Book Fair में ‘गीता विज्ञान उपनिषद’ पुस्तक पर संवाद special session

Patrika National Book Fair जयपुर के जवाहर कला केंद्र स्थित शिल्पग्राम में आयोजित पत्रिका नेशनल बुक फेयर में शनिवार को पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की पुस्तक ‘गीता विज्ञान उपनिषद’ पर संवाद किया गया। इस दौरान पुस्तक के लेखक गुलाब कोठारी ने भी सवालों के जवाब देकर लोगों की जिज्ञासाओं को शांत किया। इस मौके पर भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के सदस्य सचिव प्रो. सच्चिदानंद मिश्र ने कहा कि जीवन में मोह एक साथ नहीं छूट सकता। हमें मन की व्याकुलता को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे परिष्कृत करना है और उसकी लंबी प्रक्रिया है। इस अवसर पर जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलगुरु प्रो. रामसेवक दुबे ने गीता के विज्ञान भाव का जिक्र करते हुए कहा कि आज कॉमर्स वाले भी गीता के प्रबंधन को मान्यता देते हैं।