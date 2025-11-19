Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Patrika की ओर से National Book Fair के दौरान पुस्तक ‘स्त्री: देह से आगे’ पर संवाद

Rajasthan Patrika की ओर से National Book Fair के दौरान पुस्तक ‘स्त्री: देह से आगे’ पर संवाद

Google source verification

जयपुर

image

Abhishek Chaturvedi

Nov 19, 2025

Rajasthan Patrika राजस्थान पत्रिका की ओर से जयपुर के जवाहर कला केन्द्र Jawahar Kala Kendra में नेशनल बुक फेयर National Book Fair के दौरान मंगलवार को संवाद का आयोजन किया गया। पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की पुस्तक ‘स्त्री: देह से आगे’ पर ये संवाद हुआ। पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी Gulab Kothari ने कहा कि समाज को पुरुष प्रधान कहा जाता है, लेकिन यहां पुरुष शब्द को गलत समझा जाता है। पुरुष तो ईश्वर को कहा जाता है और ईश्वर कभी दो हो ही नहीं सकते। मां अपने बेटे को सिखा ही नहीं रही कि पुरुष भी आधी स्त्री है, जिसके कारण ही समाज में असंतुलन पैदा हो रहा है। मां खुद के लिए कभी नहीं जीती। मां ही है जो बच्चे को घर में रहने लायक बना रही है, लेकिन वह बेटे को यह क्यों नहीं बता रही कि पुरुष भी आधी स्त्री है। इस अवसर पर राजस्थान विश्वविद्यालय Rajasthan University की कुलगुरु प्रो. अल्पना कटेजा ने समाज में तलाक के मामले बढ़ने पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने इस स्थिति के लिए विवाह संस्था में विकृति को जिम्मेदार ठहराया। संवाद कार्यक्रम में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, महापुरा की प्राचार्य डॉ. अनुपमा राजोरिया ने कहा कि पश्चिमी सभ्यता के पीछे जा रही पीढ़ी को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Nov 2025 03:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Patrika की ओर से National Book Fair के दौरान पुस्तक ‘स्त्री: देह से आगे’ पर संवाद

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

टैरो राशिफल 20 नवंबर 2025 :  सिंह, तुला, धनु, मीन राशियों के लिए आज ‘आर्थिक महायोग’, क्या कहती है आपकी टैरो?

Tarot Card Reading 20 November 2025
राशिफल

SI भर्ती पेपरलीक मामला: मास्टरमाइंड जगदीश विश्नोई सहित 4 को हाईकोर्ट से राहत नहीं

Rajasthan High Court
जयपुर

राजस्थान विश्वविद्यालय में बवाल : प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने किया लाठी-चार्ज, कई छात्रों को हिरासत में लिया

Rajasthan University
जयपुर

AI ने खोल दिया भक्ति का खजाना: लिख रहे हैं ओरिजिनल भजन-कीर्तन-आरती

Photo: Patrika Graphic
जयपुर

किताबों की दुनिया के साथ फैशन, गेम्स और म्यूजिक के रंगों से जयपुराइट्स सराबोर, देखें पत्रिका नेशनल बुक फेयर की तस्वीरें

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.