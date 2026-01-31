राजस्थान में सर्दी का डबल अटैक, कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी

राजस्थान में मौसम विभाग ने(Rajasthan Weather) आज से प्रदेश में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। उत्तर-पश्चिमी भारत में एक नया और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ (Western disturbance)सक्रिय हो रहा है, जिसका असर हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश(Heavy Rain), ओलावृष्टि (Hail Storm)व शीतलहर (Cold Wave)के रूप में देखने को मिलेगा। इसी के चलते राजस्थान के कई हिस्सों में 2 फरवरी तक शीतलहर चलने और कुछ जिलों में ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग (IMD)के अनुसार इस विक्षोभ का प्रभाव प्रदेश में 4 फरवरी तक बना रह सकता है।