राजस्थान में सर्दी का डबल अटैक: बारिश के आसार, शीतलहर का येलो अलर्ट

आईएमडी(IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक 16 से 20 जनवरी तक जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से व्यापक स्तर पर बारिश और बर्फबारी (Rain Fall)हो सकती है। इन पर्वतीय राज्यों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी (Snowfall)की भी आशंका जताई गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। वहीं 18 से 20 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी बारिश के आसार हैं। इसके अलावा 19 और 20 जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान(Rajasthan Weather) के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।