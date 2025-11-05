“पैर एक्सीलेटर पर था… और” ,आरोपी चालक का चौंकाने वाला कबूलनामा!

राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोमवार को हुआ भयावह डंपर (Jaipur Dumper Acident)हादसा पूरे देश को झकझोर गया है। हरमाड़ा थाना (Harmada Thana)क्षेत्र की लोहा मंडी रोड पर हुए इस दर्दनाक हादसे में अब तक 14 लोगों की(14 Dead) मौत हो चुकी है..आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह अपने गांव से निकला और रास्ते में चंदवाजी में देशी शराब पी। इसके बाद वह भडारना स्थित कंपनी के ऑफिस पहुंचा, जहां अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और डंपर लेकर काम पर निकल गया। निकलने से पहले उसने दोबारा शराब पी — यानी हादसे से पहले दो बार नशा किया।