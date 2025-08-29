Rajasthan में आज 11 जिलों में झमाझम का अलर्ट! सितम्बर में भी बरसेगा पानी

राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में(Monsoon 2025) अभी भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम केन्द्र ने ऐसी संभावना जताई है। मौसम विभाग की मानें तो प्रदेश में मानसून 30 अगस्त से फिर रफ्तार(Rajasthan Heavy Rain) पकड़ेगा और अगले दो सप्ताह मानसून एक्टिव रहने की संभावना है। वहीं, आज 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।