जयपुर

Rajasthan में आज 11 जिलों में झमाझम का अलर्ट! सितम्बर में भी बरसेगा पानी

Rajasthan में आज 11 जिलों में झमाझम का अलर्ट! सितम्बर में भी बरसेगा पानी

जयपुर

Poonam Sharma

Aug 29, 2025

राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में(Monsoon 2025) अभी भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम केन्द्र ने ऐसी संभावना जताई है। मौसम विभाग की मानें तो प्रदेश में मानसून 30 अगस्त से फिर रफ्तार(Rajasthan Heavy Rain) पकड़ेगा और अगले दो सप्ताह मानसून एक्टिव रहने की संभावना है। वहीं, आज 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

29 Aug 2025 10:49 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan में आज 11 जिलों में झमाझम का अलर्ट! सितम्बर में भी बरसेगा पानी

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Muhana Mandi : अरबी हो रही सस्ती, तुरई के दाम फिर चढ़े, आलू-प्याज के दाम नीचे

जयपुर

Jaipur: युवती समेत 5 लोग एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर करते थे ये काम, अवैध कॉल सेंटर के भंडाफोड़ में नाबालिग भी निरुद्ध

जयपुर

Govt Job: RPSC ने अब इस विभाग में निकाली 500 पदों पर भर्ती, चार सितम्बर से आवेदन शुरू

जयपुर

Jaipur Airport: देहरादून-हैदराबाद इंडिगो फ्लाइट की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, ये वजह आई सामने, यात्री हुए परेशान

Dehradun-Hyderabad Indigo Flight
जयपुर

Rajasthan: प्रदेश में ऑफलाइन काम किया तो पट्टे होंगे शून्य, 13 सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन निस्तारित करने के आदेश

Rajasthan Government
जयपुर
