जयपुर में चाची-भाभी और दादी की उम्र की महिलाएं करती थी ‘कांड’, UP-MP की 7 औरतें गिरफ्तार

पुलिस को सूचना मिली थी कि 15 सितंबर को केएल सैनी स्टेडियम से निकली कलश यात्रा में चेन तोड़ने वाली यह गैंग पुनः मानसरोवर क्षेत्र में सक्रिय है और वीटी रोड पर होने वाली कथा में वारदात की फिराक में है। इस पर मानसरोवर थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने दबिश देकर सातों को दबोच लिया।