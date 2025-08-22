Rajasthan में जोरदार बारिश, अगले 72 घंटे इन जिलों के लिए अलर्ट

राजस्थान में मानसून(Monsoon) फिर से एक्टिव हो गया है. मौसम विभाग ( IMD) के अनुसार, पूर्वी राजस्थान और इसके आसपास के इलाके में एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और इसके प्रभाव के कारण आगामी एक सप्ताह में राज्य के अधिकांश भागों में मानसून के पुनः सक्रिय होने की संभावना है.मौसम केंद्र जयपुर ने राज्य में शुक्रवार को भी 4 जिलों (उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़) में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, आगामी एक सप्ताह तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी भागों में आगामी तीन-चार दिनों में कहीं-कहीं भारी, अति भारी बारिश जारी रहने तथा शेष भागों में ज्यादातर स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है.वहीं, पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी 22 से 29 अगस्त के दौरान बारिश होने की संभावना .