जयपुर

Rajasthan में जोरदार बारिश, अगले 72 घंटे इन जिलों के लिए अलर्ट

Rajasthan में जोरदार बारिश, अगले 72 घंटे इन जिलों के लिए अलर्ट

जयपुर

Poonam Sharma

Aug 22, 2025

राजस्थान में मानसून(Monsoon) फिर से एक्टिव हो गया है. मौसम विभाग ( IMD) के अनुसार, पूर्वी राजस्थान और इसके आसपास के इलाके में एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और इसके प्रभाव के कारण आगामी एक सप्ताह में राज्य के अधिकांश भागों में मानसून के पुनः सक्रिय होने की संभावना है.मौसम केंद्र जयपुर ने राज्य में शुक्रवार को भी 4 जिलों (उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़) में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, आगामी एक सप्ताह तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी भागों में आगामी तीन-चार दिनों में कहीं-कहीं भारी, अति भारी बारिश जारी रहने तथा शेष भागों में ज्यादातर स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है.वहीं, पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी 22 से 29 अगस्त के दौरान बारिश होने की संभावना .

22 Aug 2025 09:40 am

Rajasthan / Jaipur / Rajasthan में जोरदार बारिश, अगले 72 घंटे इन जिलों के लिए अलर्ट

Holiday: राजस्थान के इस जिले में 26 अगस्त का अवकाश घोषित, स्कूल-कॉलेज व सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद, आदेश जारी

अफसर टिके, संसाधन मिले तो बदली सूरत: लखनऊ ने सफाई रैंकिंग में छलांग लगाई, अहमदाबाद-भोपाल चमके, जयपुर का हाल देखें

Heavy Rain: राजस्थान में भारी बारिश, कई जगह बाढ़ जैसे हालात, 3 जिलों में स्कूलों की छुट्टी

Rajasthan Cabinet Meeting: राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक कल, इन बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर

Swachhata Ka Sanskar: गलियां और सड़कें बनेंगी वार्ड की इज्जत का सवाल… अब हर माह होगा नंबर वन का ऐलान

