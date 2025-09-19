Rajasthan 4th Grade Exam 2024 : नंगे पैर, उतारी शर्ट… जयपुर में परीक्षा केंद्रों पर सख्ती से गुजरते दिखे अभ्यर्थी, देखें वीडियो

जयपुर। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की शुरुआत आज से हो गई है। यह परीक्षा तीन दिन तक छह चरणों में आयोजित होगी। शुक्रवार सुबह 10 बजे से शुरू हुई परीक्षा के लिए परीक्षार्थी सुबह 7 बजे से ही सेंटरों पर पहुंचने लगे। अधिकांश परीक्षा केन्द्रों पर लंबी कतारें देखने को मिलीं। सुरक्षा जांच इतनी कड़ी थी कि कई परीक्षार्थी नंगे पैर, बनियान में या धार्मिक चिन्ह उतारकर ही अंदर गए।

देरी से पहुंचने वाले कई परीक्षार्थी भागते-दौड़ते आए, लेकिन कुछ मिनट की देरी के कारण कई को बाहर ही रहना पड़ा। जयपुर में प्रति पारी लगभग 75 हजार परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा की निगरानी के लिए कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जो 21 सितंबर तक संचालित होगा। सुचारू संचालन के लिए 103 उप-समन्वयक और 39 उड़नदस्ते तैनात किए गए हैं। डमी कैंडिडेट या नकल की सूचना पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।