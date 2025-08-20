Rajasthan के 20 से ज्यादा जिलों में आई IMD की चेतावनी,‘मूसलाधार बारिश’ का येलो अलर्ट

15 अगस्त के बाद राजस्थान में मानसून ( Monsoon) की वापसी एक बार फिर बेहद जोरदार रही. पिछले कुछ दिनों से पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में इसका असर लगातार देखने को मिल रहा है. हालात ये हैं कि 19 अगस्त को पिछले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी हिस्सों में कई जगहों पर भारी बारिश हुई. मौसम विभाग ( IMD) के अनुसार, बारिश का यह दौर फिलहाल जारी रहेगा. बुधवार को भी 23 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है.