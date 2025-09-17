Indian Students In Russia रूस में परेशान भारतीय युवकों ने लगाई मदद की गुहार ! परिजन चिंतित

Indian Students In Russia पढ़ाई और बेहतर भविष्य की आस में रूस गए राजस्थान के कुछ नौजवानों को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। पीड़ित इन युवाओं के कुछ वीडियो संदेश सामने आए हैं जिनमें ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें बिना सैन्य प्रशिक्षण हथियार थमाकर युद्ध के मैदान में उतार दिया गया है। पत्रिका को इन पीड़ितों के परिजनों ने बताया कि अब तो एक ही दुआ है कि वो सही सलामत घर लौट आएं।

भारत सरकार से मांगी मदद

ऐसे कई युवा बताए जा रहे हैं जो भारत सरकार से मदद मांग रहे हैं। वहीं सीकर सांसद अमराराम ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर और रूसी दूतावास से इस मामले का संज्ञान लेकर पीड़ितों की मदद की अपील की है। खबर है कि ऐसे कुछ युवाओं के परिजनों ने मंत्री अर्जुनराम मेघवाल और विदेश मंत्रालय से भी मदद मांगी है। वहीं इस पूरे मामले पर जयपुर में प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स उप प्रवासियों के संरक्षक महेंद्र कुमार ने भी ऐसे युवाओं को सतर्क रहने की सलाह दी है।

राजस्थान पत्रिका के लिए जयपुर से सविता व्यास की रिपोर्ट