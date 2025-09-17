Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Indian Students In Russia रूस में परेशान भारतीय युवकों ने लगाई मदद की गुहार ! परिजन चिंतित

Indian Students In Russia रूस में परेशान भारतीय युवकों ने लगाई मदद की गुहार ! परिजन चिंतित

जयपुर

Abhishek Chaturvedi

Sep 17, 2025

Indian Students In Russia पढ़ाई और बेहतर भविष्य की आस में रूस गए राजस्थान के कुछ नौजवानों को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। पीड़ित इन युवाओं के कुछ वीडियो संदेश सामने आए हैं जिनमें ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें बिना सैन्य प्रशिक्षण हथियार थमाकर युद्ध के मैदान में उतार दिया गया है। पत्रिका को इन पीड़ितों के परिजनों ने बताया कि अब तो एक ही दुआ है कि वो सही सलामत घर लौट आएं।

भारत सरकार से मांगी मदद

ऐसे कई युवा बताए जा रहे हैं जो भारत सरकार से मदद मांग रहे हैं। वहीं सीकर सांसद अमराराम ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर और रूसी दूतावास से इस मामले का संज्ञान लेकर पीड़ितों की मदद की अपील की है। खबर है कि ऐसे कुछ युवाओं के परिजनों ने मंत्री अर्जुनराम मेघवाल और विदेश मंत्रालय से भी मदद मांगी है। वहीं इस पूरे मामले पर जयपुर में प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स उप प्रवासियों के संरक्षक महेंद्र कुमार ने भी ऐसे युवाओं को सतर्क रहने की सलाह दी है।
राजस्थान पत्रिका के लिए जयपुर से सविता व्यास की रिपोर्ट

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Sept 2025 03:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Indian Students In Russia रूस में परेशान भारतीय युवकों ने लगाई मदद की गुहार ! परिजन चिंतित

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

आपकी बात : तेज रफ्तार के कारण हो रहे हादसों पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है?

ओपिनियन

किड्स कॉर्नर- चित्र देखो कहानी लिखो 46 …. बच्चों की लिखी रोचक कहानियां परिवार परिशिष्ट (10 सिंतबर 2025) के पेज 4 पर किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 46 में भेजी गई कहानियों में यह कहानियां सराहनीय रही हैं।

समाचार

ट्रेनी SI राजेन्द्र सैनी की मौत: MLA रविन्द्र भाटी ने CM भजनलाल को लिखा पत्र, रखी ये 3 बड़ी डिमांड

MLA Ravindra Singh Bhati
जयपुर

संपादकीय : झांसे से युद्ध में झोंकने वाली मानव तस्करी रुके

ओपिनियन

जनसांख्यिकीय तस्वीर में दिख रहे बदलाव के मायने

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.