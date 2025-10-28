जयपुर हादसा अपडेट: बस की छत पर रखे थे सिलेंडर और बाइक, हाईटेंशन लाइन से टकराते ही भड़की आग- वीडियो में देखें डरावना मंजर

जयपुर। राजधानी जयपुर से सटे मनोहरपुर क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। उत्तर प्रदेश से मजदूरी के लिए आए श्रमिकों को लेकर जा रही एक बस हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गई, जिससे बस में करंट दौड़ गया और देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक मजदूर झुलस गए। इनमें से पांच की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार बस उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के करीब 65 मजदूरों को लेकर टोड़ी गांव स्थित ईंट भट्टे की ओर जा रही थी। भट्टे से करीब 300 मीटर पहले बस का ऊपरी हिस्सा खेतों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन से टकरा गया। टकराते ही बस में करंट दौड़ गया और कुछ ही सेकंड में आग भड़क उठी। बस के ऊपर गैस सिलेंडर और मोटरसाइकिलें भी रखी थीं, जिनमें से एक सिलेंडर में विस्फोट हो गया। इससे आग और तेजी से फैल गई।