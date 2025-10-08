Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Jaipur-Ajmer Highway: तेज धमाके में सब कुछ जलकर राख,पोटली में पहुंचा शव

Jaipur-Ajmer Highway: तेज धमाके में सब कुछ जलकर राख,पोटली में पहुंचा शव

जयपुर

image

Poonam Sharma

Oct 08, 2025

जयपुर-अजमेर हाईवे मंगलवार रात भयावह हादसे का गवाह बना। सावरदा पुलिया के पास LPG सिलेंडरों से भरे ट्रक और केमिकल टैंकर की टक्कर(Gas Cylinder Blast) के बाद देखते ही देखते आग का गोला बन गया। हादसे की भयावहता इतनी थी कि ट्रक में रखे सिलेंडर एक-एक कर फटने लगे और लगातार हो रहे धमाकों ने पूरे इलाके को दहला दिया।आग की चपेट में आने से पांच वाहन जलकर राख हो गए। तीन बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। इस दौरान घटनास्थल से मिली एक लाल पोटली में हड्डियों और राख के अवशेष SMS अस्पताल की मोर्चरी भेजे गए। पुलिस ने कहा कि FSL जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि ये अवशेष किसके हैं। फिलहाल, टैंकर चालक और खलासी लापता हैं।

Published on:

08 Oct 2025 11:13 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Jaipur-Ajmer Highway: तेज धमाके में सब कुछ जलकर राख,पोटली में पहुंचा शव

