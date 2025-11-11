Jaipur Dumper Accident जयपुर में फिर हादसा ! सोडाला एलिवेटेड रोड से टकराया डंपर

Jaipur Dumper Accident जयपुर में मंगलवार को फिर एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल शहर के सोडाला क्षेत्र में नगर निगम का कचरे से भरा एक डंपर काफी ऊंची एलीवेटेड रोड के एक हिस्से से जा टकराया। शहर के व्यस्ततम क्षेत्रों में से एक सोडाला में हुई इस अजीब सी घटना में डंपर चालक ने जैसे तैसे केबिन से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। घटना तब की है जब ये डंपर सोडाला के एलिवेटेड रोड के नीचे से गुज़र रहा था। चलते डंपर का अचानक एक हिस्सा एलिवेटेड रोड से टकराया गया और फंस गया। ड्राइवर केबिन की तरफ से ये डंपर हवा में लहरा गया। जहां ये हादसा हुआ वहां ट्रेफिक काफी रहता है।

गनीमत रही कि डंपर पलटा नहीं

ऐसे में गनीमत रही कि डंपर पलटा नहीं .. नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। इतने ऊंचे एलिवेटेड रोड से इतने बड़े डंपर को इस हालत में टकराया देख लोग भी चौक गए। पहली नजर में तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। मौके पर भीड़ जुट गई। भीड़ में से कई लोग इस घटना के वीडियो बनाने लगे। एलिवेटेड रोड के सहारे हवा में लटके इक डंपर को देख लोग कैमरे में इसकी फोटो लेने लगे। घटना के बाद ट्रेफिक जाम होने लगा। पुलिस प्रशासन को इत्तला मिली तो पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची।

क्रेन की मदद से डंपर को निकलवाया

क्रेन मंगवाई गई। इसके बाद पुलिस ने इस साइड यातायात को रोककर और डायवर्ट करके क्रेन की मदद से पुलिया के निचले हिस्से में अटके इस डंपर को निकलवाया। इसके बाद आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली। डंपर का कचरा पहले खाली कराया गया बाद में उसे नीचे उतरवाया गया। डंपर यहां से हटने के बाद काफी देर बाद यातायात सुचारू हो पाया। आपको बता दें कि इन दिनों शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कभी डंपर तो कभी अन्य वाहनों की एक के बाद एक दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। प्रशासन ने व्यवस्था में सुधार के लिए अभियान के तौर पर काम भी शुरू किया है लेकिन फिलहाल ऐसे हादसों में राहत नजर नहीं आ रही है।