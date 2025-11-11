Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Dumper Accident जयपुर में फिर हादसा ! सोडाला एलिवेटेड रोड से टकराया डंपर

Jaipur Dumper Accident जयपुर में फिर हादसा ! सोडाला एलिवेटेड रोड से टकराया डंपर

Google source verification

जयपुर

image

Abhishek Chaturvedi

Nov 11, 2025

Jaipur Dumper Accident जयपुर में मंगलवार को फिर एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल शहर के सोडाला क्षेत्र में नगर निगम का कचरे से भरा एक डंपर काफी ऊंची एलीवेटेड रोड के एक हिस्से से जा टकराया। शहर के व्यस्ततम क्षेत्रों में से एक सोडाला में हुई इस अजीब सी घटना में डंपर चालक ने जैसे तैसे केबिन से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। घटना तब की है जब ये डंपर सोडाला के एलिवेटेड रोड के नीचे से गुज़र रहा था। चलते डंपर का अचानक एक हिस्सा एलिवेटेड रोड से टकराया गया और फंस गया। ड्राइवर केबिन की तरफ से ये डंपर हवा में लहरा गया। जहां ये हादसा हुआ वहां ट्रेफिक काफी रहता है।

गनीमत रही कि डंपर पलटा नहीं

ऐसे में गनीमत रही कि डंपर पलटा नहीं .. नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। इतने ऊंचे एलिवेटेड रोड से इतने बड़े डंपर को इस हालत में टकराया देख लोग भी चौक गए। पहली नजर में तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। मौके पर भीड़ जुट गई। भीड़ में से कई लोग इस घटना के वीडियो बनाने लगे। एलिवेटेड रोड के सहारे हवा में लटके इक डंपर को देख लोग कैमरे में इसकी फोटो लेने लगे। घटना के बाद ट्रेफिक जाम होने लगा। पुलिस प्रशासन को इत्तला मिली तो पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची।

क्रेन की मदद से डंपर को निकलवाया

क्रेन मंगवाई गई। इसके बाद पुलिस ने इस साइड यातायात को रोककर और डायवर्ट करके क्रेन की मदद से पुलिया के निचले हिस्से में अटके इस डंपर को निकलवाया। इसके बाद आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली। डंपर का कचरा पहले खाली कराया गया बाद में उसे नीचे उतरवाया गया। डंपर यहां से हटने के बाद काफी देर बाद यातायात सुचारू हो पाया। आपको बता दें कि इन दिनों शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कभी डंपर तो कभी अन्य वाहनों की एक के बाद एक दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। प्रशासन ने व्यवस्था में सुधार के लिए अभियान के तौर पर काम भी शुरू किया है लेकिन फिलहाल ऐसे हादसों में राहत नजर नहीं आ रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

accident

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Nov 2025 08:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Jaipur Dumper Accident जयपुर में फिर हादसा ! सोडाला एलिवेटेड रोड से टकराया डंपर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

राजस्थान के मुख्य सचिव के अचानक तबादले पर क्या बोले अशोक गहलोत ? सुनाई अपने कार्यकाल की कहानी

Ashok Gehlot
जयपुर

टैरो राशिफल 12 नवंबर 2025 : कालभैरव जयंती पर इन 5 राशियों को हो सकता है बड़ा लाभ, पढ़ें अपना भाग्य

Tarot Card Reading 12 November 2025
राशिफल

Jaipur Dumper Accident: एलिवेटेड रोड से फंसकर 15 फीट ऊपर टंगा नगर निगम का डंपर, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान

jaipur dumper
जयपुर

आपकी बातः वनों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

ओपिनियन

पढ़ाई से पहले डार्क चॉकलेट खाना याददाश्त बढ़ा सकता है

खास खबर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.