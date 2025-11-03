Jaipur Dumper Accident जयपुर की सड़क पर दौड़ी मौत, डंपर ने रौंदी 14 जिंदगी, 3 की हालत गंभीर

Jaipur Dumper Accident राजधानी जयपुर में सोमवार दोपहर हुई भीषण सड़क दुर्घटना से हाहाकार मच गया। हरमाड़ा लोहा मंडी रोड से विश्वकर्मा रोड नंबर 14 की तरफ जा रहे एक बेकाबू डंपर ने जो सामने आया उसे टक्कर मारी और कुचल दिया। डंपर करीब 350 मीटर दूरी तक मौत बनकर दौड़ा और सडक़ पर पैदल व वाहनों में सवार 14 लोगों की जान ले ली। हादसे में 13 लोग गंभीर घायल हो गए। गनीमत रही कि एक्सप्रेस हाईवे पर उंपर के आगे एक ट्रेलर आ गया, जिससे टकराने के बाद वह रूक गया। बताया जा रहा है कि ट्रेलर नहीं होता तो एक्सप्रेस हाइवे पर डिवाइडर कूदकर दूसरी तरफ पहुंच जाता। इससे और लोगों की जान जा सकती थी।