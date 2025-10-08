Jaipur Gas Cylinder Blast: अजमेर हाईवे की ‘काली रात…’आग बुझी पर खौफ बाकी, वीडियो में देखें भयावह मंजर

जयपुर। अजमेर हाईवे पर मोखमपुरा के पास भीषण आग की दहशत अभी भी लोगों के चेहरों पर है। उस काली रात का जिक्र से लोगों की रूह कंपा उठती है। जयपुर-अजमेर हाईवे ने एक बार फिर चीख-पुकार और आग की भयावता को करीब से देखा। केमिकल से भरे टैंकर और गैस सिलेंडर से लदे ट्रक में हुई टक्कर के बाद ऐसा धमाका हुआ कि आसपास के गांवों में धरती तक कांप उठी। करीब 200 सिलेंडर एक के बाद एक फटने लगे। धमाकों की गूंज करीब 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। पास के ढाबे में काम कर रहे लोग जान बचाकर भागे, जबकि कई सिलेंडर हवा में उड़कर खेतों और घरों की छतों पर जा गिरे। लोगों का कहना था कि सिलेंडर ऐसे उड़ रहे थे जैसे मिसाइलें आसमान में जा रही हों।