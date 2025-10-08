Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Jaipur Gas Cylinder Blast: अजमेर हाईवे की ‘काली रात…’आग बुझी पर खौफ बाकी, वीडियो में देखें भयावह मंजर

अजमेर हाईवे हादसा: प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यह हादसा किसी तकनीकी खराबी से नहीं, बल्कि आरटीओ की लापरवाही और वसूली के कारण हुआ।

जयपुर

image

Savita Vyas

Oct 08, 2025

जयपुर। अजमेर हाईवे पर मोखमपुरा के पास भीषण आग की दहशत अभी भी लोगों के चेहरों पर है। उस काली रात का जिक्र से लोगों की रूह कंपा उठती है। जयपुर-अजमेर हाईवे ने एक बार फिर चीख-पुकार और आग की भयावता को करीब से देखा। केमिकल से भरे टैंकर और गैस सिलेंडर से लदे ट्रक में हुई टक्कर के बाद ऐसा धमाका हुआ कि आसपास के गांवों में धरती तक कांप उठी। करीब 200 सिलेंडर एक के बाद एक फटने लगे। धमाकों की गूंज करीब 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। पास के ढाबे में काम कर रहे लोग जान बचाकर भागे, जबकि कई सिलेंडर हवा में उड़कर खेतों और घरों की छतों पर जा गिरे। लोगों का कहना था कि सिलेंडर ऐसे उड़ रहे थे जैसे मिसाइलें आसमान में जा रही हों।

08 Oct 2025 04:18 pm

