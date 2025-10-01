Patrika LogoSwitch to English

Jaipur बारिश में बह गई मेहनत,रोने लगे कारीगर-रोजी रोटी पर संकट

Jaipur बारिश में बह गई मेहनत,रोने लगे कारीगर-रोजी रोटी पर संकट

जयपुर

Poonam Sharma

Oct 01, 2025

दशहरे की तैयारी में जुटे कारीगरों की उम्मीदें और सपने मंगलवार शाम को हुई झमाझम बारिश में चंद मिनटों में ही ध्वस्त हो गए। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन, गुर्जर की थड़ी, सीकर रोड, इमली फाटक के पास और अन्य इलाकों में महीनों की मेहनत से बनाए गए रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले पानी में भीगकर (Ravana Effigy Damaged)बर्बाद हो गए। दो महीने की थकान और मेहनत, घर चलाने की उम्मीदें, सब कुछ बारिश की बूंदों में बह गया। दशहरे से पहले यह झटका कारीगरों और उनके परिवारों के लिए गहरी मायूसी लेकर आया।

01 Oct 2025 02:35 pm

