जयपुर: ‘पनाश’ में झलकी यादें, स्कूली बच्चों ने फ्यूजन और वेस्टर्न डांस से बटोरी वाहवाही, देखें वीडियो

जयपुर। इंडिया इंटरनेशनल स्कूल मानसरोवर का वार्षिक समारोह ‘पनाश’ बिड़ला सभागार में मनाया गया। समारोह की शुरुआत स्कूल के चेयरमैन डॉ. अमित गुप्ता ने दीप प्रज्वलन से की। कार्यक्रम में ‘माई लैंड’ और ‘युविका’ जैसी प्रस्तुतियों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। वहीं बच्चों ने फ्यूजन और वेस्टर्न डांस के ज़रिए स्टेज पर जो ऊर्जा बिखेरी, उसने सभी को रोमांचित कर दिया। इस बार समारोह विशेष रूप से डॉ. अशोक गुप्ता को समर्पित रहा। उनके योगदान और स्मृति में आयोजित कार्यक्रम ने सभी को भावुक कर दिया। कार्यक्रम के दौरान डॉ. गुप्ता के विचार ‘जीवन की सच्ची खुशी बचपन और यौवन की उमंग में है’ को याद किया गया। यही सोच ‘पनाश’ थीम का केंद्र रही। मुख्य अतिथि पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की। स्कूल के डायरेक्टर अमित गुप्ता और सुमित गुप्ता ने कहा कि वे अपने पिता के सपनों को आगे बढ़ाते हुए संस्थान को राजस्थान का श्रेष्ठ विद्यालय बनाएंगे। कार्यक्रम के अंत में प्रिंसिपल निधि मिश्रा ने वार्षिक रिपोर्ट पेश की और छात्रों की उपलब्धियों पर गर्व जताया।