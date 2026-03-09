9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर: ‘उड़ान’ में नन्हे खिलाड़ियों ने दिखाया ऐसा जोश, तालियों से गूंज उठा मैदान

नन्हे खिलाड़ियों ने दौड़, गेंद खेल, बैलेंस गेम और अन्य गतिविधियों में भाग लेकर अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का शानदार प्रदर्शन किया।

Google source verification

जयपुर

image

Savita Vyas

Mar 09, 2026

जयपुर। जयपुर में मालवीय स्थित डी-ब्लॉक गार्डन में निजी स्कूल का ‘उड़ान – एनुअल स्पोर्ट्स डे’ का आयोजन उत्साह और उमंग के साथ किया गया। कार्यक्रम में स्कूल के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों ने विभिन्न खेल गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लिया। नन्हे खिलाड़ियों ने दौड़, गेंद खेल, बैलेंस गेम और अन्य गतिविधियों में भाग लेकर अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का शानदार प्रदर्शन किया। बच्चों का उत्साह देखकर अभिभावक भी काफी उत्साहित नजर आए और उन्होंने तालियों से उनका हौसला बढ़ाया। प्रतियोगिता में धीर ने गोल्ड, गौरवी व्यास ने सिल्वर और श्रेयांग ने ब्रॉन्ज मेडल जीता।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मालवीय नगर की पार्षद राजुला सिंह रहीं। इस मौके पर स्कूल के डायरेक्टर मोहिंदर सिंह जादौन ने शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में खेलों के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रिंसिपल अंजू ने सभी का आभार व्यक्त किेया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Mar 2026 02:32 pm

Published on:

09 Mar 2026 02:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / जयपुर: ‘उड़ान’ में नन्हे खिलाड़ियों ने दिखाया ऐसा जोश, तालियों से गूंज उठा मैदान

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

आपकी बात: बढ़ती गर्मी और लू से बचाव के लिए क्या विशेष कदम उठाने चाहिए?

ओपिनियन

Rajasthan Vidhan Sabha : मंत्री मदन दिलावर बोले 'कांग्रेस ने भांग खाकर खोले स्कूल', बयान पर जमकर हंगामा

जयपुर

क्या खुशी को महसूस करने के लिए दु:ख आवश्यक है?

ओपिनियन

श्रमशक्ति नहीं, बल्कि निर्णायक शक्ति बनें महिला किसान

ओपिनियन

दोहरी त्रासदी के बीच गंभीर संकट में फंसा ईरान

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.