जयपुर: ‘उड़ान’ में नन्हे खिलाड़ियों ने दिखाया ऐसा जोश, तालियों से गूंज उठा मैदान

जयपुर। जयपुर में मालवीय स्थित डी-ब्लॉक गार्डन में निजी स्कूल का ‘उड़ान – एनुअल स्पोर्ट्स डे’ का आयोजन उत्साह और उमंग के साथ किया गया। कार्यक्रम में स्कूल के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों ने विभिन्न खेल गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लिया। नन्हे खिलाड़ियों ने दौड़, गेंद खेल, बैलेंस गेम और अन्य गतिविधियों में भाग लेकर अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का शानदार प्रदर्शन किया। बच्चों का उत्साह देखकर अभिभावक भी काफी उत्साहित नजर आए और उन्होंने तालियों से उनका हौसला बढ़ाया। प्रतियोगिता में धीर ने गोल्ड, गौरवी व्यास ने सिल्वर और श्रेयांग ने ब्रॉन्ज मेडल जीता।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मालवीय नगर की पार्षद राजुला सिंह रहीं। इस मौके पर स्कूल के डायरेक्टर मोहिंदर सिंह जादौन ने शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में खेलों के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रिंसिपल अंजू ने सभी का आभार व्यक्त किेया।