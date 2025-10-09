Patrika LogoSwitch to English

करवा चौथ कल, महिलाएं मागेंगी सुहाग की लंबी उम्र, जानें जयपुर में कब दिखेगा चांद

Karwa chauth chand timingtime 2025: करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। महिलाओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बाजारों में करवे, उपहार सहित सुहाग की वस्तुओं की खरीदारी परवान पर है।

जयपुर

image

Savita Vyas

Oct 09, 2025

जयपुर। सुहागिनों के लिए महत्वपूर्ण पर्व करवा चौथ शुक्रवार को मनाई जाएगी। महिलाएं निर्जल, निराहार रहकर व्रत करेंगी। चन्द्रोदय पर पूजा—अर्चना कर चन्द्रमा को अर्घ्य अर्पित कर व्रत खोलेंगी। पति के हाथों से पानी पीकर व्रत खोला जाएगा। चंद्रमा के साथ शिव-पार्वती, गणेशजी व कार्तिकेय का भी पूजन किया जाएगा। पर्व की कथा सुनी जाएगी। दान -पुण्य किए जाएंगे। महिलाएं आपस में एक दूसरे को सुहाग के प्रतीक भेंट कर खुशहाली की कामना करेंगी। कई जगहों पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की ओर से सामूहिक रूप से करवा चौथ मनाई जाएगी। उद्यापन भी किया जाएगा।

ज्योर्तिविद लक्ष्मीकांत शुक्ला ने बताया कि इस वर्ष करवा चौथ पर सिद्धि योग भी सूर्योदय से रात को 9.39 बजे तक रहेगा। इसके अलावा शाम को 5.31 बजे तक कृतिका नक्षत्र व बाद में रोहिणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। इस दिन वृष राशि पर उच्च का चन्द्रमा भी रहेगा। जयपुर में इस साल चौथ पर रात को 8.23 मिनट पर चन्द्रोदय होगा।

09 Oct 2025 03:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / करवा चौथ कल, महिलाएं मागेंगी सुहाग की लंबी उम्र, जानें जयपुर में कब दिखेगा चांद

