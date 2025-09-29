Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Kirori Lal Meena की Bikaner में देर रात दबिश, नकली खाद-बीज की फैक्ट्री ‘बेनकाब’ | Rajasthan News

मंत्री ने बताया कि इन खादों में केमिकल मिलाकर किसानों की जमीन बंजर बनाई जा रही है, जो सीधे किसान की मेहनत और पैदावार को बर्बाद कर रही हैं..

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Sep 29, 2025

राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा इन दिनों सुपर एक्टिव मोड पर हैं.. नकली खाद-बीज बेचने वालों के खिलाफ उनका हल्लाबोल.. अब सिर्फ दिन में ही नहीं, बल्कि रात में भी हो रहा है..

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Sept 2025 08:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Kirori Lal Meena की Bikaner में देर रात दबिश, नकली खाद-बीज की फैक्ट्री ‘बेनकाब’ | Rajasthan News

बड़ी खबरें

View All

Rajasthan

Weather Alert: IMD ने अभी-अभी जारी की चेतावनी, 17 जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट, इस रफ्तार से चलेगी तेज हवा

rain alert
जयपुर

आपकी बात: त्योहारी सीजन मे मिलावटी सामग्री से बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं?

ओपिनियन

प्रमोशन के बाद भी इंतजार में आइएएस, आरपीएस से बने आइपीएस को जल्द पोस्टिंग

जयपुर

दिवाली से पहले जयपुर को CM भजनलाल ने दी 450 करोड़ की सौगात, यहां बनेगी एलिवेटेड रोड; 3 नए थाने खुले

CM Bhajanlal
जयपुर

भविष्य में ओलावृष्टि होगी और ज्यादा विनाशकारी

खास खबर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.