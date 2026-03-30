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जयपुर में LPG संकट: रिफिल केंद्रों पर लंबी कतारें, ऑटो चालकों की बढ़ी मुश्किलें

जयपुर में LPG संकट: रिफिल केंद्रों पर लंबी कतारें, ऑटो चालकों की बढ़ी मुश्किलें

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जयपुर

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Poonam Sharma

Mar 30, 2026

Jaipur LPG Shortage: मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव (Middle East Tension)का असर अब स्थानीय स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एलपीजी (Jaipur LPG Crisis)) की कमी के चलते हालात चिंताजनक बन गए हैं। शहर के रिफिल केंद्रों पर ऑटो चालकों की लंबी कतारें (Auto Drivers Problem)लगी हैं, जहां लोग घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं।स्थिति और गंभीर तब हो जाती है जब रिफिल (Gas Reffil Issue)की सीमा तय कर दी गई है। लोगों को केवल 250 रुपये तक की ही गैस भरवाने की अनुमति दी जा रही है, जो उनकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए नाकाफी साबित हो रही है।

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Published on:

30 Mar 2026 02:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / जयपुर में LPG संकट: रिफिल केंद्रों पर लंबी कतारें, ऑटो चालकों की बढ़ी मुश्किलें

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