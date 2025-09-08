Lunar Eclipse 2025 टेलिस्कोप से देखा चन्द्रग्रहण, कैमरे मे रेकॉर्ड तस्वीरें, चला भजन, कीर्तन का दौर

Lunar Eclipse 2025 देश के ज्यादातर हिस्सों में रविवार रात चंद्रग्रहण का नजारा देखा गया। इस दौरान धीरे-धीरे पृथ्वी की छाया चांद पर बढ़ती गई और अंत में यह पूरी तरह ढक गया। इस दौरान लोग मोबाइल कैमरे से इसे रेकॉर्ड करते रहे। जयपुर में भी रविवार देर रात खगोलीय घटना चन्द्रग्रहण के दौरान अदभुत नजारा देखने लायक रहा।
ब्लड मून के रूप में नजर आया
करीब रात 9:58 बजे चंद्रग्रहण शुरू होने के साथ ही चन्द्रमा कुछ देर बादलों की ओट में रहा। इसके बाद रात 10.20 बजे से चंद्रमा लाल-नारंगी रंग की रोशनी के साथ धीरे धीरे लालिमा के रूप में नजर आने लगा। चंद्रमा का आकार भी थोड़ा बड़ा नजर आया। मध्य रात्रि के करीब चन्द्रमा पूरी तरह से ब्लड मून के रूप में नजर आया। देर रात तक चन्द्रग्रहण को देखने का लोगों का उत्साह भी देखने लायक रहा। बिड़ला तारामंडल के पूर्व सहायक निदेशक संदीप भट्टाचार्य ने बताया कि यह खगोलीय घटना तब होती है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच पूरी तरह से सीधी रेखा में आ जाती है, जिससे उसकी छाया पड़ती है और चंद्रमा एक चमकदार रक्त चंद्रमा में बदल जाता है।
ज्यादातर मंदिरों के कपाट बंद रहे
भाद्रपद पूर्णिमा रविवार को जयपुर सहित पूरे देश- विदेशों में खग्रास चंद्रग्रहण के दौरान सूतककाल में ज्यादातर मंदिरों के कपाट बंद रहे। ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतककाल शुरू होने से शहर के प्रमुख गोविंददेव जी, खोल के हनुमान जी, काले हनुमान जी, गलताजी, अक्षरधाम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, अक्षयपात्र मंदिर, मोतीडूंगरी गणेश जी मंदिर में सूतक का असर नजर आया। मोतीडूंगरी गणेश जी मंदिर के महंत कैलाश शर्मा ने बताया कि मंदिर के कपाट बंद नहीं किए गए लेकिन एक पर्दा लगाया गया। ताकि ग्रहण की छाया नहीं आ सके। हालांकि पर्दें में से ही भक्तों ने दर्शन किए। अन्य मंदिरों के कपाट बंद रहे। मुख्य दरवाजे से ही भक्तों ने हाथ जोड़े। मंदिरों में इस दौरान निरंतर हरिनाम संकीर्तन हुआ और श्रद्धालु भाव-विभोर होकर ठाकुर जी की आराधना में लीन रहे। इस दौरान परिक्रमा बंद रही। ग्रहण काल में श्रद्धालुओं की आवाजाही भी बंद रही।
Lunar Eclipse 2025
