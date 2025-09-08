Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Lunar Eclipse 2025 टेलिस्कोप से देखा चन्द्रग्रहण, कैमरे मे रेकॉर्ड तस्वीरें, चला भजन, कीर्तन का दौर

Lunar Eclipse 2025 टेलिस्कोप से देखा चन्द्रग्रहण, कैमरे मे रेकॉर्ड तस्वीरें, चला भजन, कीर्तन का दौर

जयपुर

Abhishek Chaturvedi

Sep 08, 2025

Lunar Eclipse 2025 देश के ज्यादातर हिस्सों में रविवार रात चंद्रग्रहण का नजारा देखा गया। इस दौरान धीरे-धीरे पृथ्वी की छाया चांद पर बढ़ती गई और अंत में यह पूरी तरह ढक गया। इस दौरान लोग मोबाइल कैमरे से इसे रेकॉर्ड करते रहे। जयपुर में भी रविवार देर रात खगोलीय घटना चन्द्रग्रहण के दौरान अदभुत नजारा देखने लायक रहा।

ब्लड मून के रूप में नजर आया

करीब रात 9:58 बजे चंद्रग्रहण शुरू होने के साथ ही चन्द्रमा कुछ देर बादलों की ओट में रहा। इसके बाद रात 10.20 बजे से चंद्रमा लाल-नारंगी रंग की रोशनी के साथ धीरे धीरे लालिमा के रूप में नजर आने लगा। चंद्रमा का आकार भी थोड़ा बड़ा नजर आया। मध्य रात्रि के करीब चन्द्रमा पूरी तरह से ब्लड मून के रूप में नजर आया। देर रात तक चन्द्रग्रहण को देखने का लोगों का उत्साह भी देखने लायक रहा। बिड़ला तारामंडल के पूर्व सहायक निदेशक संदीप भट्टाचार्य ने बताया कि यह खगोलीय घटना तब होती है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच पूरी तरह से सीधी रेखा में आ जाती है, जिससे उसकी छाया पड़ती है और चंद्रमा एक चमकदार रक्त चंद्रमा में बदल जाता है।

ज्यादातर मंदिरों के कपाट बंद रहे

भाद्रपद पूर्णिमा रविवार को जयपुर सहित पूरे देश- विदेशों में खग्रास चंद्रग्रहण के दौरान सूतककाल में ज्यादातर मंदिरों के कपाट बंद रहे। ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतककाल शुरू होने से शहर के प्रमुख गोविंददेव जी, खोल के हनुमान जी, काले हनुमान जी, गलताजी, अक्षरधाम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, अक्षयपात्र मंदिर, मोतीडूंगरी गणेश जी मंदिर में सूतक का असर नजर आया। मोतीडूंगरी गणेश जी मंदिर के महंत कैलाश शर्मा ने बताया कि मंदिर के कपाट बंद नहीं किए गए लेकिन एक पर्दा लगाया गया। ताकि ग्रहण की छाया नहीं आ सके। हालांकि पर्दें में से ही भक्तों ने दर्शन किए। अन्य मंदिरों के कपाट बंद रहे। मुख्य दरवाजे से ही भक्तों ने हाथ जोड़े। मंदिरों में इस दौरान निरंतर हरिनाम संकीर्तन हुआ और श्रद्धालु भाव-विभोर होकर ठाकुर जी की आराधना में लीन रहे। इस दौरान परिक्रमा बंद रही। ग्रहण काल में श्रद्धालुओं की आवाजाही भी बंद रही।

Lunar Eclipse 2025

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Chandra Grahan 2025

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Sept 2025 10:08 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Lunar Eclipse 2025 टेलिस्कोप से देखा चन्द्रग्रहण, कैमरे मे रेकॉर्ड तस्वीरें, चला भजन, कीर्तन का दौर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

राजस्थान पुलिस में 1015 सब-इंस्पेक्टर पदों के लिए आज खत्म हो रही है आवेदन प्रक्रिया जल्द करें अप्लाई

RPSC SI Recruitment 2025
शिक्षा

Jaipur: प्रेमिका की नाराजगी से परेशान प्रॉपर्टी कारोबारी ने उठाया खौफनाक कदम, प्रेमी के पिता पहुंचे थाने और बताया चौंकाने वाला सच

जयपुर

Jaipur Crime : पत्नी को अचानक हुआ कैंसर, फिर तो पति ने बरपाया कहर, तंग आकर पत्नी किया सुसाइड, जानें फिर क्या हुआ

Jaipur Crime Provoked his cancer-stricken wife to commit suicide Husband arrested
जयपुर

दूदू में सरपंच का चौंकाने वाला खेल: देवर-देवरानी, जेठ-जेठानी, सास-ससुर को बांट दिए सरकारी जमीन के पट्टे, सभी का नाम आया सामने

Jaipur Dudu Scam Sarpanch
जयपुर

Heavy Rain 8 September : अगले 2 घंटे में 3 जिलों में भारी बारिश, 20-30 KMPH की गति से चलेगी तेज हवा, मौसम विभाग का येलो अलर्ट

Meteorological Department issued Yellow Alert Today 8 September next 2 hours Rajasthan 3 districts Heavy rain 20-30 KMPH Speed blow Strong Winds
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट