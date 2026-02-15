Mahashivratri 2026: शिवभक्त जरा ध्यान दें…जयपुर के इस शिवालय में निःशुल्क गंगाजल से अभिषेक की सुविधा

जयपुर। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर झारखंड महादेव मंदिर में भोलेनाथ की आराधना के लिए सुबह 5 बजे से ही दर्शनार्थियों का तांता लगा हुआ है। पूरा मंदिर ‘हर-हर महादेव’ के जयकारों से गूंज रहा है। भक्त कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। शिवालय में बड़ी संख्या में भक्त दूध, जल और पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं। महाशिवरात्रि पर विशेष रूप से चार प्रहर की पूजा का समय निर्धारित किया गया है, जो 15 फरवरी शाम 6:11 बजे से शुरू होकर 16 फरवरी सुबह 6:59 बजे तक चलेगा। मंदिरों को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया गया है। झारखंड महादेव मंदिर के बब्बू सेठ मेमोरियल ट्रस्ट अध्यक्ष जयप्रकाश सोनी ने बताया कि तीन कतारों के जरिए भक्तों को दर्शन कराए जा रहे हैं। शहर भर से भक्तों के आने से मेले सा माहौल है। भक्तों के लिए निःशुल्क गंगाजल की व्यवस्था की गई है।