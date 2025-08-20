Monsoon 2025 राजस्थान के 12 जिलों में बारिश का आकंड़ा सामान्य रहने और अगस्त में मानसून की बेरुखी ने किसानों की​ चिंता बढ़ा दी है। खेतों में बुवाई के बाद अब बारिश नहीं होने से फसलों के नुकसान की आशंका को लेकर किसान चिंतित हैं। राजस्थान में इस बार जुलाई माह में ही दक्षिण पश्चिमी मानसून जमकर मेहरबान हुआ।

12 जिलों में बारिश का आकंड़ा सामान्य

तय वक्त से पहले प्रदेश में हुई मानसून की एंट्री ने इस साल अच्छे मानसून की आस जगाई वहीं जुलाई के बाद अब अगस्त माह में बादलों की आवाजाही रहने के बावजूद भी उम्मीद से कम बारिश हो रही है। दूसरी तरफ प्रदेश के 12 जिलों में बारिश का आकंड़ा सामान्य रहने और अगस्त में मानसून की बेरुखी ने किसानों की​ चिंता बढ़ा दी है। खेतों में बुवाई के बाद अब बारिश नहीं होने से फसलों के नुकसान की आशंका को लेकर किसान परेशान हैं।

Monsoon 2025 अगस्त में कमजोर रहा मानसून, फसल पर संकट, किसान चिंतित