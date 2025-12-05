Muhana Aalu Mandi : पुराना आलू बेहद सस्ता, थोक मंडी में बिक रहा तीन रुपए किलो

– पुराने आलू का बंपर स्टॉक : जयपुर आलू में अटा पड़ा है पुराना आलू

– पंजाब-हरियाणा से आ रहे नए आलू के दाम भी नीचे आए

– नया आलू यूपी से शुरू हाेने के बाद दामों में होगी और गिरावट

जयपुर। जयपुर मुहाना थोक मंडी में पुराने आलू के दामों में भारी गिरावट आई है। पुराना आलू थोक मंडी में तीन रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है, जो पिछले साल की तुलना में बहुत कम है। इसका मुख्य कारण है कि पुराने आलू का बंपर स्टॉक है और नए आलू की आपूर्ति भी बढ़ रही है। आज भी जयपुर िस्थत मुहाना थोक मंडी में पुराना आलू 3 से 9 रुपए के बीच बिका। वहीं नए आलू के दामों में गिरावट शुरू हो गई है। आज थोक मंडी में नए आलू के दाम 8 से 10 रुपए के बीच बोले गए। नए आलू की यूपी से आवक शुरू होने पर दामों में गिरावट होगी।

जयपुर की थोक मंडी में पुराने आलू का बंपर स्टॉक है। आलू व्यापारियों ने बताया, पुराना आलू तीन-चार रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है, जो पिछले साल की तुलना में बहुत कम है। उन्होंने बताया कि पुराने आलू का स्टॉक इतना अधिक है कि उसे बेचने में समय लगेगा।

नए आलू के दाम भी नीचे आए

पंजाब-हरियाणा से आ रहे नए आलू के दाम भी नीचे आए हैं। नए आलू के दाम 8 से 10 रुपए किलो हैं, जो पिछले साल की तुलना में कम हैं। आलू व्यापारी ने बताया कि नए आलू की आपूर्ति बढ़ रही है, जिससे दामों में गिरावट आई है। नया आलू यूपी से शुरू हाेने के बाद दामों में और गिरावट होगी। आलू व्यापारी ने बताया कि यूपी से नए आलू की आपूर्ति शुरू हाेने के बाद दामों में 10-15% की गिरावट आएगी।

विगत सालों के आंकड़े

– 2020-21: आलू का उत्पादन 1.62 करोड़ टन, दाम 10-12 रुपए किलो

– 2021-22: आलू का उत्पादन 1.15 करोड़ टन, दाम 15-18 रुपए किलो

– 2022-23: आलू का उत्पादन 80 लाख टन, दाम 20-25 रुपए किलो

– 2023-24: आलू का उत्पादन 85 लाख टन, दाम 18-22 रुपए किलो

– 2024-25: आलू का उत्पादन 75 लाख टन, दाम 2-5 रुपए किलो (पुराना आलू)

वर्जन

– इस वर्ष आलू के हालात ऐसे रहे हैं। किसान की लागत तो छोड़ो उसके खर्चे भी नहीं निकल पा रहे हैं। थोक मंडी में बीते 15 दिन से आलू 2 से 6 रुपए तक अधिकांश आलू बिक रहा है। पुराने आलू के हाल ऐसे हैं कोई लेने वाला नहीं हैं। मंडी पुराने आलू से अटी पड़ी है। किसान माल छोड़-छोड़ कर जा रहे हैं। नए आलू के दामों में भी गिरावट आ रही है। सरकार किसानों के बारे में कुछ सोचे।

– शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर