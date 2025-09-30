Navratri 2025: गरबा रंग में रंगे जयपुराइट्स, डांडिया की धुन पर थिरके कदम, देखें वीडियो

जयपुर। नवरात्र में माता की आराधना में शहरवासी डूबे हैं। वहीं डांडिया नाइट में जमकर डांडिया खनकाए जा रहे हैं। कान्हा जी फाउंडेशन और लव त्रिलोकानी सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में जवाहर नगर में “म्हारो सतरंगी डांडिया” का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत संरक्षक रितु अग्रवाल व तुलसी त्रिलोकानी ने दीप प्रज्वलन कर की। आयोजक घनश्याम मुलानी और रितिका पारीक ने बताया कि नवरात्र गीतों पर सजे-धजे लोगों ने डांडिया खेलते हुए खूब आनंद लिया। इस दौरान थैलेसेमिया पीड़ित बच्चों की मदद का संकल्प भी लिया। वहीं खण्डेलवाल डवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (केडीओ) की ओर से गरबा रास-7 का आयोजन जवाहर सर्कल स्थित ईपी में किया गया। परंपरागत अंदाज में हुए इस आयोजन में समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े 2500 से अधिक लोगों ने डांडिया खनकाए। प्रतिभागियों को दिए गए पुरस्कारों ने माहौल को खास बना दिया।