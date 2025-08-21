Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan में नया वेदर सिस्टम एक्टिव, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट ।

Rajasthan में नया वेदर सिस्टम एक्टिव, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट ।

जयपुर

Poonam Sharma

Aug 21, 2025

राजधानी जयपुर(Jaipur Rain) में 20 अगस्त की रात से ही झमाझम बारिश का सिलसिला रुक-रुककर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के 15 जिलों में बारिश की तात्कालिक चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन जिलों में 3 घंटे के अंदर मूसलाधार बारिश दर्ज हो सकती है। मौसम विभाग ने प्रदेश के जयपुर, जयपुर शहर, अजमेर, और नागौर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन जिलों में 3 घंटे के अंदर मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड हो सकती है।

Published on:

21 Aug 2025 10:05 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan में नया वेदर सिस्टम एक्टिव, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट ।

