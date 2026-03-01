Oil & LPG Crisis Update Rajasthan सर्वदलीय बैठक में तेल और गैस प्रबंधन की स्थिति पर चर्चा

Oil & LPG Crisis Update Rajasthan मध्यपूर्व एशिया क्षेत्र में उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर कच्चे तेल, गैस और फर्टिलाइजर की आपूर्ति को लेकर राजस्थान के CM Bhajanlal Sharma मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में सर्वदलीय बैठक All Party Meeting, बुलाई गई। इस दौरान उन्होंने सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ प्रदेश में तेल और गैस प्रबंधन की स्थिति पर चर्चा करते हुए सामूहिक जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का आह्वान किया। शर्मा ने सभी दलों और प्रदेश की जनता को आश्वस्त किया कि राजस्थान में पेट्रोल-डीजल, गैस एवं उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त है और किसी प्रकार की घबराहट की आवश्यकता नहीं है।