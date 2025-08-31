Radhashtami 2025 : ‘जन्म लीयौ श्री राधा प्यारी…’ गोविंददेवजी मंदिर में प्रियाजी का पंचामृत अभिषेक, देखें वीडियो

जयपुर। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद भाद्रपद शुक्ल अष्टमी पर आज राधाष्टमी पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। गोविंददेवजी मंदिर में सुबह 4:45 बजे प्रियाजी का पंचामृत अभिषेक हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन किए। राधा रानी के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। शहरभर के अन्य मंदिरों लाडली जी, ठाकुर आनंद कृष्ण बिहारी जी, राधा गोपीनाथ, इस्कॉन और जगतपुरा कृष्ण बलराम मंदिर में विशेष झांकियां, आकर्षक शृंगार, 108 कलशों से अभिषेक और महाआरती के आयोजन हुए। श्रद्धालुओं ने व्रत रखकर राधा रानी की पूजा-अर्चना की।