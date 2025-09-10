निर्दलीय विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने गीता का श्लोक पढ़ते हुए सदन में धर्मांतरण कानून को लेकर कहा कि जब धर्म को मिटाने की बात होगी तो अधर्म का नाश जरूर होगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि अधर्म जब भी पाँव पसारेगा, मैं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करूँगा। धर्मांतरण बिल समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए आवश्यक है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
JDA Big Decisions : जयपुर विकास प्राधिकरण की बैठक में हुए कई बड़े फैसले, इन पदक विजेताओं को मिलेंगे भूखंड, जानें
यहां अफसर हैं पत्थर दिल: ‘दिल’ का इलाज अधर में, मशीनें धूल खा रहीं और बच्चे मौत से लड़ रहे, मामला जयपुर के इस अस्पताल का
राजस्थान सरकार ने JDA की काडर स्ट्रेंथ को दी मंजूरी, अब अतिरिक्त आयुक्त होंगे IAS, जानें ये भी हुए नए बदलाव
EV यूज करने वालों के लिए खुशखबरी, जयपुर में इन जगहों पर बनेंगे 4 नए चार्जिंग स्टेशन, कम समय में मिलेगी फुल चार्ज बैटरी