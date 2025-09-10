Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan विधानसभा में धर्मांतरण व‍िरोधी ब‍िल पर रविन्द्र भाटी का सबसे धांसू भाषण

Rajasthan विधानसभा में धर्मांतरण व‍िरोधी ब‍िल पर रविन्द्र भाटी का सबसे धांसू भाषण

जयपुर

Poonam Sharma

Sep 10, 2025

निर्दलीय विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने गीता का श्लोक पढ़ते हुए सदन में धर्मांतरण कानून को लेकर कहा कि जब धर्म को मिटाने की बात होगी तो अधर्म का नाश जरूर होगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि अधर्म जब भी पाँव पसारेगा, मैं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करूँगा। धर्मांतरण बिल समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए आवश्यक है।

Published on:

10 Sept 2025 11:00 am

Rajasthan / Jaipur / Rajasthan विधानसभा में धर्मांतरण व‍िरोधी ब‍िल पर रविन्द्र भाटी का सबसे धांसू भाषण

जयपुर

JDA Big Decisions : जयपुर विकास प्राधिकरण की बैठक में हुए कई बड़े फैसले, इन पदक विजेताओं को मिलेंगे भूखंड, जानें

Jaipur Development Authority Meeting Many Big Decisions medal winners will get plots know more
जयपुर

यहां अफसर हैं पत्थर दिल: ‘दिल’ का इलाज अधर में, मशीनें धूल खा रहीं और बच्चे मौत से लड़ रहे, मामला जयपुर के इस अस्पताल का

Jaipur hospital
जयपुर

राजस्थान सरकार ने JDA की काडर स्ट्रेंथ को दी मंजूरी, अब अतिरिक्त आयुक्त होंगे IAS, जानें ये भी हुए नए बदलाव

Rajasthan Government Approved JDA Cadre Strength Now Additional Commissioner will be IAS know these changes also
जयपुर

EV यूज करने वालों के लिए खुशखबरी, जयपुर में इन जगहों पर बनेंगे 4 नए चार्जिंग स्टेशन, कम समय में मिलेगी फुल चार्ज बैटरी

EV Charging Stations
जयपुर

IMD Alert: मौसम विभाग का बड़ा अपडेट, राजस्थान में थमा बारिश का दौर!

Barish
जयपुर
