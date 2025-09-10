निर्दलीय विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने गीता का श्लोक पढ़ते हुए सदन में धर्मांतरण कानून को लेकर कहा कि जब धर्म को मिटाने की बात होगी तो अधर्म का नाश जरूर होगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि अधर्म जब भी पाँव पसारेगा, मैं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करूँगा। धर्मांतरण बिल समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए आवश्यक है।